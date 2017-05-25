(Görüntülü Haber) Sokakta erkek ile kavga etti, yanındaki kadına da saldırdı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde yürüyen bir çift ile bir erkek arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Güvenlik kameralarınüa yansıyan görüntülerde, kadının yanındaki erkek ile tartışıp kavga eden kişi, daha sonra kadına da saldırıyor. Araya çevre esnafının girmesi ile kavga sona erdiriliyor. Önceki gün merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahellesinde meydana gelen olayda, yürüyen bir çiftin arkasında bir erkeğin yürüdüğü ve onları uzun süre takip ettiği görülüyor. Belirlenemeyen nedenle iki erkek tartışırken, kadının yanındaki erkeği oradan uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Bir süre tartışan erkekler kavgaya tutuşunca, araya çevredeki esnaf girerek kavgayı ayırmaya çalışıyor. Kadının yanındaki erkekten dayak yiyen kişinin bu kez yeniden erkeğe saldırdığı bu sırada yanındaki kadına da vurup saçlarını çektiği görüldü. Kavga, esnafın araya girmesi ile bitirilirken, şikayetçi olmaması nedeniyle olayın resmi makamlara intikal ettirilmediği belirtildi.