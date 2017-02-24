Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı
TSK açıkladı: El Bab'dan acı haber 2 Şehit 3 yaralı
El Bab'dan acı haber 2...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...

(Görüntülü Haber) Sokak ortasında tartıştığı kadını tabancayla vurup öldürdü

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, sokak ortasında tartıştığı erkek tarafından başından tabancayla vurulan 48 yaşındaki Derya Gündüz, yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Sırakapılar...

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, sokak ortasında tartıştığı erkek tarafından başından tabancayla vurulan 48 yaşındaki Derya Gündüz, yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi 1531 Sokak'ta meydana geldi. 48 yaşındaki Derya Gündüz, sokakta birlikte yürüdüğü kimliği henüz belirlenemeyen erkekle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek, yanındaki tabancayı çıkarıp Gündüz'ün başına ateş etti. Gündüz, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Derya Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.