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(Görüntülü Haber) Sokak ortasında tartıştığı akrabasını başından vurarak öldürdü

İZMİT'te, B.D. sokak ortasında tartıştığı akrabası Sinan Deniz'i (41) pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Olay akşam saatlerinde, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak'ta meydana geldi. B.D. ile akrabası olduğu öğrenilen...

İZMİT'te, B.D. sokak ortasında tartıştığı akrabası Sinan Deniz'i (41) pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak'ta meydana geldi. B.D. ile akrabası olduğu öğrenilen Sinan Deniz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. B.D. yanında bulunan pompalı tüfekle 2 el ateş ederek Sinan Deniz'i başından vurdu. B.D. olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibi Sinan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışma yaptığı sırada, Sinan Deniz'in yakınları olayın yaşandığı yere girmek istedi. İnceleme çalışmasının devam etmesi nedeniyle polisin izin vermediği öfkeli kalabalık olay yerindeki polis ekiplerine saldırdı. Polis, öfkeli grubu dağıtmak için havaya ateş açmak zorunda kalırken, arbede sırasında bir polis aldığı darbe ile başından hafif yaralandı. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi gözaltına alınırken, Çevik Kuvvet ekipleri takviye olarak olay yerine geldi. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Sinan Deniz'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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