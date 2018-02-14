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(Görüntülü Haber) Sokak ortasında bacaklarından vuruldu

KONYA'da sokakta yürürken, otomobildeki iki kişi tarafından bacaklarına ateş açılan Ramazan Yurttaş (29), yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Esatzade Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre,...

KONYA'da sokakta yürürken, otomobildeki iki kişi tarafından bacaklarına ateş açılan Ramazan Yurttaş (29), yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Esatzade Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Yurttaş sokakta yürüdüğü sırada otomobille yanına aralarında husumet bulunan Yakup Ö. ve Bekir D. geldi. İki kişi, Yurttaş'ın bacaklarına tabancayla ateş ederek kaçtı. Yaralanan Yurttaş, çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yurttaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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