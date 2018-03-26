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(Görüntülü Haber) Sokağa terk edilen bebeğin adını 'Umut' koydular

 ADANA'da, havluya sarıldıktan sonra sokağa terk edilen erkek bebek bulundu. Mahalleli, bebeğe, 'Umut' adını verdi. Olay, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde sokakta top oynayan Ahmet Sır (12), iki...

 ADANA'da, havluya sarıldıktan sonra sokağa terk edilen erkek bebek bulundu. Mahalleli, bebeğe, 'Umut' adını verdi.

Olay, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde sokakta top oynayan Ahmet Sır (12), iki ev arasındaki boşlukta ağlama sesi duydu. Ahmet, havluya sarılı bebeği görünce çevredekilerden yardım istedi.  Mahalle sakinlerinden Şefika Tanırgan (72), bebeği yerden alarak evine götürdü. Mahalle halkı da evlerinde olan kıyafetlerden getirip bebeği giydirdi. Bu sırada mahalle sakinleri, bebeği bırakan anneye beddua ederek gözyaşı döktü. Hıçkırarak ağlayan Meryem Yuvanç, "İnsanlar bir çocuk sahibi olmak için evlerini satıyorlar. Ben bu bebeğin kaderine ağlıyorum" dedi. Evlerinin balkonlarına çıkanlar da yaşananları ağlayarak izledi.

ADINI 'UMUT' KOYDULAR

Mahalleli, bebeğe 'Umut' adını verdikten sonra polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadesini aldı. Ekipler, bir kadının havluya sarılı bebeği bırakıp hızla uzaklaştığını öğrendi. Gelen sağlık ekibi, 'Umut' bebeği ambulansa alıp, sağlık kontrölünden geçirdi. Bebek daha sonra hastaneye götürüldü.

Polis, bebeği bırakan annesini arıyor.

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