(Görüntülü Haber) Soğuk hava deposunu kundaklayan genç tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde faaliyet gösteren soğuk hava deposunu dün gece kundaklayan şüpheli, işten atılan depo çalışanı çıktı. Olaydan 6 saat sonra jandarma ekiplerince evinde gözaltına alınan 26 yaşındaki K.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren Abdurrahman İnce’ye ait meyve sebzelerin korunduğu soğuk hava deposunun bahçesindeki 10 bin civarında meyve kasalarının bulunduğu yerde dün gece yangın çıktı. Elevleri gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına mahalleli de katılarak, sağlam kasaları kurtarıp yangının daha da büyümesini önledi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İŞTEN ÇIKARILINCA ÖFKELENMİŞ Yaklaşık 50 bin liralık hasarın oluştuğu yangının kundaklama sonucu çıktığı anlaşıldı. Güvenlik kameralarındaki görüntüyü izleyen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, 4 yıldan bu yana çalıştığı soğuk hava deposundan yangın günü kavga nedeniyle işine son verilen 26 yaşındaki K.K.’nın gece kendi aracı ile olay yerine geldiğini tespit etti. Jandarma K.K.'yi kaldığı Süle Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. K.K. sorgusunda, işten çıkarılmasına öfkelenerek, depoyu kundakladığını itiraf etti.