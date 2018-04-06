(Görüntülü Haber) Sofra beziyle kendini kapıya asarak intihar etti

Faruk ÇARK ÖDEMİŞ (İzmir), () İZMİR'İn Ödemiş ilçesinde, sağlık sorunu nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen 40 yaşındaki süt tankeri şoförü Muammer Y. (Yorulmaz), evinde daire kapısına sofra bezi ile kendini asarak intihar etti. Bir süre önce geçirdiği bel fıtığı ameliyatının ardından bunalımda olduğu öğrenilen evli, 3 çocuk babası süt tankeri şoförü Muammer Y., Hürriyet Mahallesi, 1618 Sokak'taki evinde, bugün saat 10.30 sıralarında, yakınları tarafından sofra bezi ile daire kapısına asılı bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 122 Acil Servis ve polis ekipleri Muammer Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen Muammer Y.'nin cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Muammer Y.'nin cesedi evden çıkartılırken, yakınlarının gözyaşları sel oldu. Polis, Muammer Y.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.