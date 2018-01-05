(Görüntülü Haber)Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda
HATAY'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Reşat Canlı (66) hayatını kaybetti, eşi Zehra Canlı (64) ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerindeki...
05 Ocak 2018 Cuma 19:12
HATAY'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Reşat Canlı (66) hayatını kaybetti, eşi Zehra Canlı (64) ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Reşat ve Zehra Canlı çiftinin evden çıkmadıklarını fark eden komşuları kapıyı kırarak içeri girdi. Üç çocuklu Canlı çiftinin hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Reşat Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Zehra Canlı ise ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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