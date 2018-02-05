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(Görüntülü Haber) Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift ölü bulundu

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Mehmet (83) ve Ayşe Kara (73) çifti yaşamını yitirdi. ​Olay, ilçeye bağlı Kesecik köyünde meydana geldi. Gece sobayı...

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Mehmet (83) ve Ayşe Kara (73) çifti yaşamını yitirdi. ​Olay, ilçeye bağlı Kesecik köyünde meydana geldi. Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan Mehmet- Ayşe Kara'dan haber alamayan yakınları, kapıyı kırıp, girdikleri evde çifti hareketsiz yatarken, buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet ve Ayşe Kara'nın cansız bedenleri, Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen çiftin cenazeleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin öldüğünü duyan yakınları, Besni Devlet Hastanesi'ne gelerek, gözyaşı döktü.

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