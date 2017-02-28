(Görüntülü Haber) Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
GAZİANTEP’te, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 89 yaşındaki Hanifi Balta ve eşi 84 yaşındaki Firdevs Balta yaşamlarını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. 65 yıllık evli Hanifi ve Firdevs...
28 Şubat 2017 Salı 16:00
GAZİANTEP’te, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 89 yaşındaki Hanifi Balta ve eşi 84 yaşındaki Firdevs Balta yaşamlarını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. 65 yıllık evli Hanifi ve Firdevs Balta çifti, gece sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Balta çiftinden sabah saatlerinden itibaren haber alamayan oğulları Ömer, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ve çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren polis, yaşlı çifti yatakta hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen Balta çiftinin cesetleri, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 7 çocuk sahibi Balta çiftinin ölüm haberini geldikleri evde alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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