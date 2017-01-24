(Görüntülü Haber) Sobadan sızan gazdan zehirlenen bekçi öldü
GAZİANTEP'te, bekçilik yapan 61 yaşındaki Şıhlı Alagöz, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmüş olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre;...
24 Ocak 2017 Salı 11:50
GAZİANTEP'te, bekçilik yapan 61 yaşındaki Şıhlı Alagöz, yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmüş olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çıkmaz sokaktaki tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Şıhlı Alagöz'den haber alamayan komşuları, hayatından endişe ederek içeri girmek istedi. Kapıyı çalmalarına ve telefonla aramalarına rağmen cevap alamayan komşuları, kapıyı kırarak girdikleri evde Alagöz'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kontrolünde Alagöz'ün öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, bir markette bekçilik yapan Alagöz'ün sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Eşinden 10 yıl önce boşandığı öğrenilen Alagöz'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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