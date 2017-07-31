(Görüntülü Haber) Sızan gaz patladı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA Kaleiçi'ndeki bir çay ocağında tüpten sızan gaz bomba gibi patladı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.



Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 14.00 sıralarında tarihi Kaleiçi'nde Kılıçaslan Mahallesi Hıdırlık Sokak'ta bulunan Cemil Deniz'e ait Çay Tea's adlı çay ocağında meydana geldi. Tüpten sızan gaz, büyük gürültüyle patladı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, bölgeyi şeritle çevirerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Yapılan incelemede iş yerinde sıkışan gazın patladığı belirlendi.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Sinan Demir, incelemelerde bulundu.