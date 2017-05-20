(Görüntülü Haber) Siverek’te marketten 4 bin liralık sigara hırsızlığı kamerada

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi’nde, iki kişinin girdikleri marketten 4 bin lira değerinde sigara çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, gece saatlerinde Güney Mahallesi 14'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Gözpak'a ait markete giren kimlikleri belirsiz iki kişi, 4 bin lira değerindeki sigaraları poşetlere doldurup çaldı.



Sabah işyerine gelen Gözpak, soyulduğunu anlayınca polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.