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(Görüntülü Haber) Siverek’te, elektrik kesintilerini lastik yakarak protesto ettiler

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde elektrik kesintisinin yaşandığı birçok mahallede vatandaşlar lastik yakıp yolları trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kale Mahallesi'ne günlerdir elektrik...

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde elektrik kesintisinin yaşandığı birçok mahallede vatandaşlar lastik yakıp yolları trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kale Mahallesi'ne günlerdir elektrik verilmediğini söyleyen vatandaşlar, akşam saatlerinde Gerger Caddesi üzerinde lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Uzun süre eylem yapan mahalle sakinleri, polislerin sorunu çözme sözünün ardından eyleme son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan lastikleri söndürerek yoldan kaldırdı. MAHALLE MUHTARI GÖZALTINA ALINDI Camikebir Mahallesi'nde de yaşanan elektrik kesintilerini protesto eden mahalle sakinleri, Güney Caddesi'nde lastik yakıp eylem yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, eyleme destek verdiği gerekçesiyle mahalle muhtarı Esat Oğuzbey’i gözaltına aldı. Polisin çağrısı üzerine mahalle sakinleri eyleme son verip evlerine öndü. İlçenin birçok mahallesinde de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar eylem yaptı.

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