(Görüntülü Haber) Siverek’te 90 koyun telef oldu

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde Mustafa Aktimur'a ait 90 koyun, bilinmeyen nedenle telef oldu. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Söylemez Mahallesi'nde oturan Mustafa Aktimur, 120 koyununu gece sayıp uyudu. Aktimur, sabah saatlerinde uyandığında ahırdaki koyunlardan 90'ının bilinmeyen nedenle telef olduğu gördü. Şoke olan Aktimur, şöyle dedi: "Akşam 120 koyunumu saydım ve yem verdim. Eve gidip uyudum. Sabah tekrar yem vermek için gittiğimde telef olduklarını gördüm. 90 koyunum telef oldu. Yetkililerden konunun araştırılmasını istiyorum."