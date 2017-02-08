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(Görüntülü Haber) Siverek'te, yolu kapatarak elektrik kesintilerini protesto ettiler

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, elektrik kesintilerini protesto eden mahalle sakinleri, lastik yakarak yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı. İlçede 2 aydan beri elektriklerin sürekli kesildiğini iddia eden Kale Mahallesi sakinleri akşam...

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, elektrik kesintilerini protesto eden mahalle sakinleri, lastik yakarak yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı. İlçede 2 aydan beri elektriklerin sürekli kesildiğini iddia eden Kale Mahallesi sakinleri akşam saatlerinde Abdalağa ve Gerger caddelerini birbirine bağlayan kavşakta lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine çevik kuvvet, özel harekat polisi ve TOMA sevk edildi. Mahalle sakinleri ve polis ekipleri arasında kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, kalabalık ile görüşerek eyleme son vermelerini istedi. Gül'ün, yarın sabah mahalle sakinleri ile birlikte elektrik dağıtım şirketine gideceği sözünü vermesi üzerine eyleme son verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yakılan lastikleri söndürülerek yol trafiğe açıldı.

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