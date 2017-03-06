(Görüntülü Haber) Siverek'te, TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Selimpınar mahallesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 33 BHS 44 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 63 EH 979 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucu yolcu minibüsü takla atarak devrildi. Kazada, Siverek ile Diyarbakır arasında yolcu taşıyan minibüsteki Zeynel Abidin Aden hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Takla atan minibüsün içinde sıkışan bazı yaralıları vatandaşlar dışarı çıkarırken, sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Minibüste sıkışıp olay yerinde yaşamını yitiren Zeynel Abdin Aden'in cesedi inceleme sonrası otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.