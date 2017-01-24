(Görüntülü Haber) Siverek'te sulama kanalında ceset bulundu

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde, kanalizasyon sularının aktığı atık su kanalında erkek cesedi bulundu. Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan kanalın demir korkuluklarını boyayan görevliler, sabah saatlerinde kanalda erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, kanala merdiven ile inerek cesedi dışarı taşıdı. Üzerinden 47 yaşındaki Sabri Özlahlan'a ait kimlik çıkan cesedin başında darbe izi bulundu. Ceset otopsi için morga gönderilirken, polis olayın cinayet olup olmadığını araştırıyor.