(Görüntülü Haber) Siverek'te otomobil devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Siverek- Karacadağ karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Hüseyin Kıran yönetimindeki 34 BA 6142 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Kıran ile otomobilde bulunan eşi Hatun, oğlu Yusuf ve ismi öğrenilemeyen 8 aylık bebekleri yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.