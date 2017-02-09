(Görüntülü Haber) Siverek'te evde yangında öğretmen hastanelik oldu
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan öğretmen 27 yaşındaki Hakan Kürkçü'nün eyi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Kürkçü, hastanede tedaviye alındı....
09 Şubat 2017 Perşembe 22:07
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan öğretmen 27 yaşındaki Hakan Kürkçü'nün eyi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Kürkçü, hastanede tedaviye alındı. Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci katta yalnız yaşayan öğretmen Hakan Kürkçü'nün uyuduğu yatak odasında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bina sakinlerinin dumanları fark etmesiyle itfaiyeden yardım istendi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yatak odasında dumandan etkilenen öğretmen Hakan Kürkçü, güçlükle dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen Hakan Kürkçü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Kürkçü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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