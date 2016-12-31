Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, aşırı ısınmadan alev aldığı sanılan trafo yandı. Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye elektrik veren trafo, aşırı ısınmadan kaynaklı alev aldı. İhbarla gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alıp vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle trafo kullanılamaz hale gelirken mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Yangın çıkış sebebi araştırılıyor.
(Görüntülü Haber) Siverek'te elektrik trafosu yandı
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, aşırı ısınmadan alev aldığı sanılan trafo yandı. Olay, öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye elektrik veren trafo, aşırı ısınmadan...
31 Aralık 2016 Cumartesi 13:48
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.