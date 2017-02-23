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(Görüntülü Haber) Siverek'te DEDAŞ araçlarına ve fatura ödeme merkezine ateş açıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, DEDAŞ'a ait fatura ödeme merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Otomatik silahlarla açılan ateşte, fatura merkezi ile önünde...

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, DEDAŞ'a ait fatura ödeme merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Otomatik silahlarla açılan ateşte, fatura merkezi ile önünde park halinde bulunan şirkete ait 3 araçta hasar oluştu. Olay, bu sabaha karşı Ayvanat Mahallesi'nde bulunan DEDAŞ'a ait fatura ödeme ve müşteri hizmetleri merkezi olarak kullanılan binada meydana geldi. Merkezin bulunduğu alana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomatik silahlarla rastgele ateş etti. Tüfekten çıkan fişekler, merkeze ve merkezin önünde park halinde duran DEDAŞ'a ait bir kamyon ile 2 hafif ticari araca isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı, merkez ve araçlarda hasar oluşan saldırı sonrası silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başlayan polis, saldırının ardından kaçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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