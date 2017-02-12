(Görüntülü Haber) Siverek'te amatör maç sonrası kavga
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Süper Amatör Ligi'nde karşılaşan Siverek Belediyespor ile Viranşehirspor karşılaşmasının sonunda iki takımın oyuncuları kavga etti. Taraftarların da sahaya girdiği gerginlik, polisin müdahalesiyle...
12 Şubat 2017 Pazar 18:57
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Süper Amatör Ligi'nde karşılaşan Siverek Belediyespor ile Viranşehirspor karşılaşmasının sonunda iki takımın oyuncuları kavga etti. Taraftarların da sahaya girdiği gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi. Firkan Tüysüz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Siverek Belediyespor, Viranşehirspor'u 1- 0 mağlup etti. Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala Siverek Belediyespor takımı oyuncusu Salih Kartal'ın kırmızı kart görmesiyle iki takımın oyuncuları arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hakem karşılaşmayı sonlandırırken, taraftarlar da sahaya indi. Yaşanan gerginlik, polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.
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