(Görüntülü Haber) Sivaslı sobadan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ın Gemerek İlçesi'nde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sevil- Faruk Durgut çifti yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Sızır Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde oturan 35 yıllık evli 3 çocuk sahibi 56 yaşındaki Faruk Durgut ile aynı yaştaki eşi Sevil'den haber alamayan komşuları, bugün saat 10.00 sıralarında balkondan eve girdiklerinde çifti yataklarında hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Durgut çiftinin öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Durgut çiftinin cenazeleri Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.