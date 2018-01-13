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(Görüntülü Haber) Sivas zabıtasında kameralı dönem

SİVAS Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, görev başındayken olası olumsuz olaylar için kamera sistemiyle donatıldı. Bu sistemle zaman zaman tartışmalara neden olan zabıta denetimlerinde şeffaflık sağlanacak.  Sivas Belediyesi Zabıta...

SİVAS Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, görev başındayken olası olumsuz olaylar için kamera sistemiyle donatıldı. Bu sistemle zaman zaman tartışmalara neden olan zabıta denetimlerinde şeffaflık sağlanacak. 

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde yeni bir uygulamaya geçerek kamera sistemiyle donatıldı. Zabıta ile halk arasında çıkanr tartışmalarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için belediye kamera sistemine geçmeyi kararlaştırdı. Kameralı sistem ile yapılacak denetimlerde şeffaflık ön plana çıkacak. Zabıta ekiplerinin görevleri başındayken yaşananlar video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınacak. Yaşanabilecek olumsuz durumlarda bu kayıtlar delil olarak kullanılacak.

"ADALETİ SAĞLAYACAK"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kamera uygulaması hakkında bilgi verdi. Uygulamanın zabıta ve halk arasındaki anlaşmazlık ve şikayet konularında adaleti sağlayacağını belirten Aydın şöyle dedi:

"Zabıta, belediye ve şehrimiz için önemli sorumluluğu ve görevi olan birimlerimizden bir tanesi. Sürekli halk ve esnafla iç içe olan, zaman zaman bu süreçte esnafımızın kendi açısından haklı olduğu, bazen de memurlarımızın haklı olduğu durumlar söz konusu olabiliyor. Bunları daha net ortaya koyabilecek, adaleti sağlayacağını düşündüğümüz bir uygulamaya geçiyoruz. HD sistemle video kayıtları ve gerekse fotoğrafla sürekli kayıt altına alınacak. Anlaşmazlık ve şikayet söz konusu olduğu zaman şeffaf bir şekilde bu kayıtlar incelenebilecek. Bu da adaleti daha iyi tesis etmemize vesile olacak. Bu amaçla uygulamaya koyduğumuz bir sistem."

"TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Uygulamanın Zabıta ekipleri için verimli olacağını söyleyen Aydın, şunları dedi:

"İnşallah hem arkadaşlarımızın daha verimli çalışması için, hem de esnafımızın bu konuda daha bilinçli olması için iyi olacağını düşündüğümüz, verimli olacağını düşündüğümüz bir uygulamaya geçiyoruz. Bundan sonraki süreçte her tespit kamera kaydına alınmış olacak. Bu da şeffaflığı beraberinde getirecek diye umut ediyorum. Daha huzurlu bir Sivas arzu ediyoruz. Bunun için de teknolojinin nimetlerinden mümkün olduğu kadar faydalanmaya çalışıyoruz. Kameralı sistem bu doğrultuda atılan bir adımdır."

Yakalarına takılan kameraları kullanmaya başlayan zabıta ekipleri, bu sistemle esnaflara yönelik ilk denetimlerini yaptı.

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