(Görüntülü Haber) Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
SİVAS'ta özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat polislerinin de desteğiyle...
21 Ocak 2017 Cumartesi 13:45
SİVAS'ta özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat polislerinin de desteğiyle dün akşam Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik uyuşturucu, 30 gram bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi. Operasyonda İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., H.H.T., M.D., A.T., ve S.G. adlı 10 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.