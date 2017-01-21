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(Görüntülü Haber) Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

SİVAS'ta özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat polislerinin de desteğiyle...

SİVAS'ta özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel harekat polislerinin de desteğiyle dün akşam Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik uyuşturucu, 30 gram bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi. Operasyonda İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., H.H.T., M.D., A.T., ve S.G. adlı 10 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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