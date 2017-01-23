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(Görüntülü Haber) Sivas'ta karbonmonoksit gazı can aldı

SİVAS'ta 51 yaşındaki Kenan Suna, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Mehmet Paşa Mahallesi 11'inci sokak üzerinde meydana geldi. Kentteki bir ganyan bayisinde çaycı olarak...

SİVAS'ta 51 yaşındaki Kenan Suna, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Mehmet Paşa Mahallesi 11'inci sokak üzerinde meydana geldi. Kentteki bir ganyan bayisinde çaycı olarak çalışan 2 çocuk babası Kenan Suna işe gelmeyince merak eden arkadaşları evine gitti. Kapı zilini çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Suna'nın yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil evin kapısını kırarak içeri girdi. Kapının açılmasıyla birlikte dışarı karbonmonoksit gazı yayılırken, evin üst katına çıkan polisler Suna'nın yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtilen Suna'nın, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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