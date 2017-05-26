(Görüntülü Haber) Sivas'ta jandarma ve polisten ortak trafik uygulaması

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta jandarma ve polis ekipleri, 'Türkiye'de güvenli trafik denetimi' uyguluması kapsamında kentin 11 noktasında trafik uygulaması yaptı. Jandarma ve polisin birlikte uygulama yaptığını gören bazı vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşılarken, ortak uygulamanın Türkiye'de ilk defa yapıldığı belirtildi.



Sivas'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından 'Türkiye'de güvenli trafik denetimi' uygulaması kapsamında, kentin girişlerinde ve birçok ilçede ortak trafik denetimi yaptı. Uygulamalarda, emniyet kemeri, sürücü belgeleri, araç tescil belgeleri ile araç plakalarının mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğunu denetledi. Ticari araçların ise takoğrafları incelenerek, sürücülerinin SRC belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sabah saatlerinde başlayan uygulamada, 2 bine yakın aracın kontrol edildiği öğrenildi.



"TÜRKİYE'DE İLK DEFA"



Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Bugün jandarma trafik ve emniyet trafik birimler bütün Türkiye'de ilk defa birlikte uygulama yapıyor. Uygulamayı bugün başlatmış olduk. Bundan sonra gerek şehir içinde şehir dışında jandarma ile beraber uygulama yaptığımızı görecekseniz. Bugün 3'ü şehir girişleirnde olmak üzere toplam 11 noktada jandarama ve polis ekiplerimiz uygulama yapıyor ve bu uygulamalarımızı saat 23.00'a kadar devam edecek." dedi.