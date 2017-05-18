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(Görüntülü Haber) Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, 17.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, DSİ kavşakta meydana geldi. Turan Koçak yönetimindeki 07...

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, DSİ kavşakta meydana geldi. Turan Koçak yönetimindeki 07 YT 176 plakalı otomobil, kavşaktan dönerek bulvara çıkan Erdal Gürkan'nın kullandığı 58 TC 083 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta kontrolden çıktı.

Sürücü Gürkan ile birlikte aynı araçta bulunan Mehmet Mustafa Gürkan, Fatma Gürkan ve Gülşen Atik yaralandı. Diğer araç sürücüsü Turan Koçak ise kazayı yara almadan atlattı. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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