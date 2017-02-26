Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Kayra'nın yardımıyla yapılan operasyonda 44 kilo esrar ele geçirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, İstanbul ve Kahramanmaraş plakalı iki otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri bu araçları takibe alındı.. Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Gemerek ilçesinin girişinde durdurulan otomobillerde narkotik operasyonları için eğitilen 'Kayra' adlı köpekle yapılan aramada 44 kilo esrar ele geçirildi. Otomobillerde bulunan A.M., M.Y. ve K.G. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Sivas'ta 44 kilo esrar ele geçirildi
Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Kayra'nın yardımıyla yapılan operasyonda 44 kilo esrar ele geçirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri...
26 Şubat 2017 Pazar 19:55
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