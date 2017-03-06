(Görüntülü Haber) Sivas'ta 4 bin 85 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde polis ekipleri bir TIR'ın dorsesinde ve iki yolcu otobüsünde 2 bin 35 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sivas Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol denetiminde Bulgaristan plakalı bir TIR ile 2 yolcu otobüsü durduruldu. TIR'ın dorsesi ve otobüslerde yapılan aramalarda 4 bin 85 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. KURTLAR VADİLİ SİGARA Sigaralar arasında 'Kurtlar Vadisi' dizisi karakteri Polat Alemdar'ın Arap versiyonundan etkilenerek 'Murad Adamdar' adıyla üretilen sigaraların de yer aldığı görüldü. Olayla ilgili biri Bulgaristan uyruklu Todarov Todor Hıristov (48) ile Murat G. (35), Kemal L. (22) ve Cafer O. (40) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.