(Görüntülü Haber) Sivas'ta '15 Şubat' alarmı

SİVAS'ta polis ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte alarma geçti. Sivas'ta polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 18'inci yıldönümü nedeniyle kentteki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yıl dönümü nedeniyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde silahlı ve bombalı eylemlere karşı kentin birçok noktasında uygulama yapıldı. Bağdat Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ayrıca durdurulan araçlarda detaylı arama yapıldı.