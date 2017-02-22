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(Görüntülü Haber) Şişlide kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL () - ŞİŞLİ'de ters yöne giren taksi ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yan dönen takside sıkışan şoförü çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kaza, Darülaceze Caddesi Vergi...

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL () - ŞİŞLİ'de ters yöne giren taksi ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yan dönen takside sıkışan şoförü çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kaza, Darülaceze Caddesi Vergi Dairesi Başkanlığı önünde 17.15 sıralarında meydana geldi. 34 TBL 76 plakalı taksi sürücüsü Sertan Çay, Mecidiyeköy istikametinde seyir halindeyken Vergi Dairesi Başkanlığı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen Murathan Diriöz'ün kullandığı 34 ZF 5047 plakalı araç ile çarpıştı. YAN DÖNEN ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI Çarpmanın etkisi ile taksi savrulup yan döndü. Araç içerisinde sıkışan Sertan Çay, çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Daha sonra vatandaşlar yan duran taksiyi kendi imkanları ile düzeltti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken kaza nedeniyle Darülaceze Caddesi bir süre tek yön trafiğe kapandı. Görgü tanıklarından Zeliha Aslan "Kaza olduğu görünce geldik, araba ters dönmüştü. İnsanlar yaralıyı iterek arabanın içerisinden çıkarttı. Daha sonra ilk yardımda çalışan arkadaşlar geldi, ilk müdahaleyi yaptı. 'İNSANLAR ARABAYI TAKLA ATMASIN DİYE TUTTU' Kaza sırasında orada bulunan Mahmut İncir de, "Benzincideydim, baktım araba ters yatmış. Beyaz arabaya çarpmış, çarptıktan sonra yan yatmış. İnsanlar arabayı tuttu ki takla atmasın diye. Şoförü çıkarttık sonra ambulans geldi, aldı götürdü" diye konuştu. Yaralanan sürücü ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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