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(Görüntülü Haber) Şişli'de trafik kazası: 3 yaralı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-ŞİŞLİ'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken iki şeridin trafiğe kanması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Piyalepaşa...

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-ŞİŞLİ'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken iki şeridin trafiğe kanması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Sönmez yönetimindeki 34 JB 5617 Plakalı otomobil bulvar üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Onur Evrim Engin yönetimindeki 34 DN 7522 Plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Sönmez'in kullandığı araç takla atıp demir parmaklıklara çarparak ters döndü. Gülnur Sönmez araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. 

Diğer sürücüler araç içerisinde sıkışan kadını çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Sönmez çiftini ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kolundan hafif şekilde yaralanan Onur Evrim Engin de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. 

Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Çağlayan istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yarım saatlik çalışma sonucu kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Onur Evrim Engin, "Ben yolumda ilerliyordum, bir andan önüme çıktı. Frene basmama rağmen vurdum. O araç hafif olduğu için takla attı" diye konuştu.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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