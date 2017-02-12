(Görüntülü Haber)Şişli'de sokakta ceset bulundu

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul Şişli'de oturur vaziyette duran kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendi. Üzerinden Hacı Ali Kocaman adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şişli, Mecidiyeköy Antikacılar Çarşısı yanında saat 14.00 sıralarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yerde oturur vaziyette duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri vücudunda morluklar oluşan kişinin kalp krizinden veya soğuktan donarak ölmüş olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üzerinden Hacı Ali Kocaman adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.