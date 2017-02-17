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(Görüntülü Haber)Şişli'de sokağın istinat duvarı çöktü

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,() ŞİŞLİ'de bir sokağın istinat duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı. Olay Mecidiyeköy...

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,() ŞİŞLİ'de bir sokağın istinat duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı. Olay Mecidiyeköy Mahallesi, Vişne Sokakta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın istinat duvarının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle yol üzerine çöktü. Olay anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı Gürültüye uyanan mahalle sakinleri, panikle dışarı çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı. Yola dökülen toprağın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Bir mahalle sakini, “Yukarıda kuyu temel çalışması var. Oradaki hafriyatı komşunun bahçesine yığdılar. Duvarın bunu çekip çekmeyeceğine hiç bakmadılar. O yük buraya binince o istinat duvarı da buraya çöktü" dedi.

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