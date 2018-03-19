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(Görüntülü Haber) Şişli'de cinayet: 1 ölü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL - ŞİŞLİ'de misafir olarak gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan Akın Ş. hayatını kaybetti. İddiaya göre, şüpheli 3 kişi silah seslerinin duyulmasının ardından koşarak binadan çıktı ve bindikleri...

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL - ŞİŞLİ'de misafir olarak gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan Akın Ş. hayatını kaybetti. İddiaya göre, şüpheli 3 kişi silah seslerinin duyulmasının ardından koşarak binadan çıktı ve bindikleri otomobille kayıplara karıştı. Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halı yıkama fabrikası işleten Akın Ş. eşinin arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Daha sonra binadan silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, binadan koşarak çıkan üç kişi bir otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Akın Ş.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Akın Ş. hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Akın Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri ise olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, silahlı 3 saldırganı yakalamak için detaylı çalışma başlattı.

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