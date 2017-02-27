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(Görüntülü Haber) Şişli'de akıl almaz olay... Kaldırımda yürüyen bir kişinin üzerine kepenk düştü

Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de yerinden çıkan kepenk bir vatandaşın üzerine devrildi. Devrilen kepengin altında kalan kişiyi çevrede bulunanlar kurtardı. Olay Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin...

Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () ŞİŞLİ'de yerinden çıkan kepenk bir vatandaşın üzerine devrildi. Devrilen kepengin altında kalan kişiyi çevrede bulunanlar kurtardı. Olay Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin önünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir iş merkezinin tadilat yapılan zemin katındaki kepenkleri kaldırımda yürüyen Osman Artar'ın üzerine devrildi. Çevrede bulunanlar Artar'ı kepengin altından çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Artar'ı ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayı gören Hamdi Yazıcıgil 'Yaralının iki ayağıda kırık. buradan geçiyormuş bir anda düşüyor ve altında kalıyor. Burnu ve iki ayağı kırılmış. Ambulans aldı hastaneye götürdü. Buradan çok insan geçiyor" dedi. Bir başka görgü tanığı Coşkun Bektaş ise "Çat çat diye bir ses geldi, millet bağırmaya başladı. Bir kişi vardı, kaçtı ama kurtaramadı kendini. Belden aşağısı altta kaldı. Ben olayı net olarak gördüm" diye konuştu. Hastaneden tedavisi devam eden Artar'ın bacaklarında kırıklar olduğu belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri devrilen kepengin çevresine güvenlik şeridi çekti. İnşaat sorumlusu olduğu öğrenilen bir kişide gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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