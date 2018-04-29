ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "29 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Uludere Kurt Dağı Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
(Görüntülü Haber) Şırnak'ta üs bölgesine PKK saldırısı: 1 asker şehit
ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "29 Nisan...
29 Nisan 2018 Pazar 19:39
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