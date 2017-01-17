(Görüntülü Haber) Şırnak'ta parçalanmış kredi kartı slipinden katil zanlısı yakalandı

ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'nde 7 Aralık 2016 günü bir petrol istasyonuna yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren 18 yaşındaki Fırat Oktan olayını soruşturan jandarma ekipleri olay yerinde buldukları parçalanmış kredi kartı slipi, kot pantolon parçası ve parçalanmış 5 TL'de yola çıkarak katil zanlısı A.İ.'nin kimliğini belirledi. Polis A.İ.'yi sahte pasaportla Artvin Hopa Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak istediği sırada yakalandı. Jandarma ekileri İdil İlçesi'ne bağlı Çığır Köyü yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonuna 7 Aralık 2016 günü düzenlenen ve 18 yaşındaki Fırat Oktan ölümü ile sonuçlanan silahlı saldırı için detaylı bir soruşturma yaptı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken saldırganın ateş ettiği noktada ayrıntılı inceleme yaptı. Olay yerinde parçalanmış kredi kartı slipi, kot pantolon parçası ve parçalanmış 5 TL bululdu. Parçalanmış kredi kartı slipini bir araya getiren jandarma ekipleri bunun 'D. Market' tarafından verildiğini tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda 'D.Market'in Mardin'in Midyat İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bulunduğunu ve saldırganın buradan alışveriş yaptığı belirlendi. ARACINA BENZİN YERİNE MOTORİN KONULUNCA TARTIŞMIŞ Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel bir ekip Midyat İlçesi'nde bulunan markete giderek ayrıntılı inceleme yaptı. Yapılan incelemede slipin aslına ulaşarak alışverişin Ş.M. tarafından yapıldığı ve bu kişinin 1997 model Fiat Tofaş Şahin markalı otomobile yakıt alındığını, aracın da Midyat İlçesi'nde İ.İ. adlı kadının adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Elde edilen kanıt ve ulaşılan bilgiler sonucunda istasyon çalışanları ile yapılan görüşmede İ.İ. isimli kadının oğlu olduğu tespit edilen A.İ.'nin 13 Kasım 2016 tarihinde Fırat Oktan'ın öldürüldüğü akaryakıt istasyonuna gelerek aracına yakıt almak istediği, istasyon çalışanları tarafından depoya benzin yerine yanlışlıkla motorin koyması sonucu aracın arızalandığı, A.İ.'nin araç masraflarının karşılanmasını isteyince aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Bu tartışma nedeniyle A.İ.'nin 7 Aralık 2016 tarihinde Nusaybin'den İdil'e düğüne geldiği ve aynı akaryakıt istasyonuna araç ile gelerek elinde bulunan av tüfeği ile 7-8 el ateş ederek Fırat Oktan'ın ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı. A.İ.'nin yakalanması amacıyla özel ekip oluşturulurken, İdil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bu kişi takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Y.İ. adına sahte pasaport düzenlettiği ve yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine kara, hava ve deniz gümrük kapılarına bilgi verildi. Şüpheli A.İ. 14 Ocak 2017 tarihinde Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı esnada Y.İ. adına düzenlenmiş sahte pasaport ile yakalandı. Yakalanan A.İ., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Cezaevi'ne konuldu.