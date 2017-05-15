ŞIRNAK/ Şırnak Küpeli dağı kırsalında arazi arama tarama faaliyeti sırasında EYP' nin patlaması sonucu 3 askerin yaraladığı bildirildi
(Görüntülü Haber) Şırnak' ta EYP patlaması sonucu 3 asker yaralandı
ŞIRNAK/ Şırnak Küpeli dağı kırsalında arazi arama tarama faaliyeti sırasında EYP' nin patlaması sonucu 3 askerin yaraladığı bildirildi
15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:11
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