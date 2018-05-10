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(Görüntülü Haber)ŞIRNAK'TA AHIR ÇÖKTÜ, 80 HAYVAN TELEF OLDU

Haber - KameraSekvan KÜDENŞIRNAK,() -ŞIRNAK'ın merkeze Balveren Beldesi?nde bir haftadan beridir etkili olan sağnak yağış toprak kaymasına neden oldu. Kayan toprak, Balveren Beldesi?nin 5 kilometre dışında kurulan ahırın çökmesine neden oldu....

Haber - KameraSekvan KÜDENŞIRNAK,() -ŞIRNAK'ın merkeze Balveren Beldesi?nde bir haftadan beridir etkili olan sağnak yağış toprak kaymasına neden oldu. Kayan toprak, Balveren Beldesi?nin 5 kilometre dışında kurulan ahırın çökmesine neden oldu. Meydana gelen göçükte 80 küçük baş hayvan ve 2 inek telef oldu. Balveren Beldesi?nde dün gece saat 2100 sıralarında etkili olan sağnak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Ahırın yanındaki çadırda kalan hayvanların sahibi, toprak kaymasını duyduğu anda dışarı çıkarak, 450 hayvanın yaşadığı ahırın kapısını açtı. Bu sırada meydana gelen göçük anında hayvanların büyük bir kısmı ahırdan kaçarken, 80 küçük baş hayvan ve 2 inek kayan toprak ve çöken ahırın altında kalarak telef oldu. Olayın duyulmasından sonra Balveren Beldesi?nde bulunan vatandaşlar yardıma koşup, göçük altından çok sayıda yaralı ve sağlam hayvanı çıkardı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Şırnak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri olay yerine gelerek zarar tespit çalışması yaptı. İMECE USLÜ İLE YENİDEN AHIR YAPILDI Balveren Beldesi'nde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen göçük sonrası ahırın hemen yanında, imece usulü ile yeni bir ahır yapma çalışmalarına başladı. Kuzeni ile ortak aldıkları hayvanları belde dışında kurdukları ahırda yetiştiren Ömer Sidar, Dün akşam çok yağmur yağdığı için, heyelan meydana geldi. Ahırımız hayvanların üzerine çöktü. Hayvanlarımız telef oldu. Saat 2130 sıralarında olay meydana geldi. Biz geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. Güneydoğu?daki insanların hepsi hayvanlarla geçimini sağlıyor. Hayvanlar olmazsa durumumuz çok kötü olur. Hayvanlarımızın hepsi kayıtlı ve küpeleri var. Hayvanlarımız kayıtlı olduğu için devletin zararlarımızı karşılamasını istiyoruz. Çünkü bu hayvanların hepsini borç olarak aldık. 80-84 hayvanımız dün akşam telef olduö dedi. Hayvanların sahibinin ortağı Sabri Sidar ise, Hayvanları almak için kredi çektik. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Eğer yardım olmazsa kredimi ödeyemem, altında kalırım. Çünkü aldığımız sayıya göre 80 hayvanımız telef oldu. Dün akşam yağmur yağdı. Yağmur yağdığı için dışarı çıktım. Kapıları açtık, dışarı çıkan hayvanlar çıktı, çıkmayan enkaz altında kaldı. Ayakları kırılan, iç organları zarar gören, bir de göçük altında kalan hayvanlarımız vardedi.

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