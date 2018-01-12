Türkiye' den ' Irak' a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında kaza yaptı; 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
(Görüntülü Haber) Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı (3)
Türkiye' den ' Irak' a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında kaza yaptı; 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
12 Ocak 2018 Cuma 10:33
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