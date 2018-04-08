Hakurk'ta tuzaklanmış EYP'nin imha edilme anı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneği ile tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edildiği ve patlayıcının imha edildiği belirtildi.
(Görüntülü Haber)Şırnak Hakurk'ta tuzaklanmış EYP'nin imha edilme anı
Hakurk'ta tuzaklanmış EYP'nin imha edilme anı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneği ile tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı...
08 Nisan 2018 Pazar 10:51
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