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(Görüntülü Haber) Şırnak Gabar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 asker şehit

ANKARA, () TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Küpeli Dağı (Gabar) böglesinde yürütülen Şehit P. Er bayram Kardaş Müşterek Operyonu'nunda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada bölücü terör örgütü...

ANKARA, () TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Küpeli Dağı (Gabar) böglesinde yürütülen Şehit P. Er bayram Kardaş Müşterek Operyonu'nunda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için 04-07 Ocak tarihlerinde Küpeli Dağı (Gabar) bölgesinde yapılan operasyonda, güvenlik korucuları ile birlikte 6 komando taburu, 2 jandarma özel harekat tabru, 7 motorlu piyade kolu olarak toplan 1567 personelin görev aldığı belirtildi. Ayrıca 5 Skorsky, 1 Cougar helikopteri ve 2 Atak taarruz helikopterinin de kullanıldığı belirtilen açıklamada “Önceden yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 personel şehit olmuş, 5 personel yaralanmıştır. Operasyonda yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alan aranmış, bölgedeki terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve meskun mahallerde çok sayıda çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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