ANKARA, () TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Küpeli Dağı (Gabar) böglesinde yürütülen Şehit P. Er bayram Kardaş Müşterek Operyonu'nunda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için 04-07 Ocak tarihlerinde Küpeli Dağı (Gabar) bölgesinde yapılan operasyonda, güvenlik korucuları ile birlikte 6 komando taburu, 2 jandarma özel harekat tabru, 7 motorlu piyade kolu olarak toplan 1567 personelin görev aldığı belirtildi. Ayrıca 5 Skorsky, 1 Cougar helikopteri ve 2 Atak taarruz helikopterinin de kullanıldığı belirtilen açıklamada “Önceden yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 personel şehit olmuş, 5 personel yaralanmıştır. Operasyonda yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alan aranmış, bölgedeki terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve meskun mahallerde çok sayıda çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
(Görüntülü Haber) Şırnak Gabar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 asker şehit
ANKARA, () TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Küpeli Dağı (Gabar) böglesinde yürütülen Şehit P. Er bayram Kardaş Müşterek Operyonu'nunda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada bölücü terör örgütü...
08 Ocak 2017 Pazar 08:33
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