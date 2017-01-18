(Görüntülü Haber) Sipariş verdiği tostçunun elektrikli bisikletini çaldı

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tost siparişi verdiği işyerine ait paket serviste kullanılan elektrikli bisikleti çalarak ortadan kayboldu. Olay, 11 gün önce Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, cep telefonuyla tostçu Seyit Reşit Gürler'den bulunduğu adrese tost sipariş etti. Seyit Reşit Gürler de tostu hazırlayıp, elemanı Alican Yağmurlu ile gönderdi. Verilen adrese gelen Alican Yağmurlu, elektrikli bisikleti sokağa bırakıp apartmana girdi. Siparişi götürdüğü adreste tost istenmediğinin söylenmesi üzerine adresten ayrılan Yağmurlu, sokağa bıraktığı elektrikli bisikletinin olmadığını fark etti. Durumu önce tostçu Gürler'e bildiren Yağmurlu, daha sonra olay yerine polis çağırdı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde elektrikli bisikletin tostçunun elemanının apartmana girmesinin ardından çalındığı tespit edildi. Polis elektrikli bisikleti çalan kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Elektrikli bisikleti çalınan tostçu Gürler Seyit Reşit Gürler mağdur olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bizden mesaj atarak iki tane tost istediler. Bu müşteri ilk defa bizden tost istedi. Tostu yapıp gönderdim. Elemanım adrese gittikten hemen sonra elektrikli bisikleti çalıyorlar. Adreste tost isteyen de olmamış. Tostu da olduğu gibi dükkana getirdi. Bizi bu yöntemle kandırıp elektrikli bisikletimizi çaldılar. Polisimizden hırsızı bir an önce yakalamalarını istiyoruz."