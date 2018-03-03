(Görüntülü Haber) Sınırdan kaçak geçen 3 Suriyeli, 69 tabanca ve uyuşturucuyla yakalandı
SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Suriyeli 3 kişi, 69 tabanca ve uyuşturucu haplarla yakalandı. Akçakale 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler, terör örgütü...
03 Mart 2018 Cumartesi 16:02
SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Suriyeli 3 kişi, 69 tabanca ve uyuşturucu haplarla yakalandı. Akçakale 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler, terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'dan sisli havayı fırsat bilip, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 3 kişiyi, Kepez Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheliler, M.A.G. (21), M.B. (22), ve A.R.'nin (39) üst aramasında ve çantalarında ruhsatsız 69 tabanca, şarjör ve kurşunlarla bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Silah, uyuşturucu ve mermilere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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