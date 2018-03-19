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(Görüntülü Haber) Sınırdaki nöbet kulübesine roketli saldırı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18...

SURİYE'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

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