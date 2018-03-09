Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - SURİYE'nin Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist, sınırdaki askerler tarafından etkisiz hale getirildi. Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinde, terör örgütü flamalarının bulunduğu kullanılmayan makarna fabrikasının binasında, 2'si kadın 5 kişilik terörist grubunu fark eden güvenlik güçleri, harekete geçti. Sınıra yakın binadan Ceylanpınar'a yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirtilen teröristler, birlikler tarafından ateş altına alındı. Gruptaki 1 erkek terörist, öldürülürken, 4'ü ise yaralandı. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı.
(Görüntülü Haber) Sınırda eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () - SURİYE'nin Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist, sınırdaki askerler tarafından etkisiz hale getirildi. Haseke kentine bağlı...
09 Mart 2018 Cuma 15:20
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