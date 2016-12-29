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(Görüntülü Haber) Sınıra zırhlı askeri araç sevkiyatı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, Kocaeli'den sevk edilen çok sayıda Zırhlı Muharebe Aracı ile Zırhlı Personel Taşıyıcı ve askeri personel, demiryolu ile Gaziantep'in...

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, Kocaeli'den sevk edilen çok sayıda Zırhlı Muharebe Aracı ile Zırhlı Personel Taşıyıcı ve askeri personel, demiryolu ile Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de sürdürdüğü askeri harekat için İzmit'ten yola çıkan 30 Zırhlı Muharebe Aracı ile Zırhlı Personel Taşıyıcı, demiryolu ile İslahiye'deki Fevzipaşa istasyonuna ulaştı. Bir süre istasyonda bekletilen askeri araçlarla yüklü olan tren, daha sonra Gaziantep'e hareket etti. Zırhlı araçlar ile askeri personelin Gaziantep 5'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçeceği ve daha sonra Suriye sınırında konuşlandırılacağı kaydedildi.

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